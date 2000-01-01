10.03 16:48 MIGnews.com

Станцию в Бен-Гурионе закроют из-за коронавируса

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Железнодорожная станция в аэропорту Бен-Гурион будет закрыта для пассажиров, прибывающих в Израиль в целях борьбы с коронавирусом. Об этом пишет Аруц Шева во вторник, 10 марта.Поезда будут достпны только сотрудникам аэропорта, и воздушным и наземным экипажам. Также, услугами смогут пользоваться пассажиры внутренних рейсов при предъявлении билета. Руководство вступит в силу с завтрашнего дня.Сотрудники в аэропорту Бен-Гурион, а также воздушные и наземные экипажи будут идентифицированы путем предъявления значка сотрудника.Министр транспорта Бецалель Смотрич заявил: "В соответствии с проведенной нами современной оценкой, а также ради общественного здоровья и здоровья железнодорожников, мы решили, что начиная с завтрашнего дня, станция Бен-Гурион будет открыта только для сотрудников, представляющих значок, и тех, кто прибывает на внутренних рейсах. Мы ожидаем понимания и сотрудничества со стороны общественности. Счастливого Пурима."В воскресенье, 8 марта, руководство аэропорта Бен-Гуриона решило закрыть первый терминал из-за того, что ряд европейских авиакомпаний отменил рейсы в Израиль.С 14 марта международные рейсы будут отправляться из Терминала 3, а Терминал 1 будет обслуживать только некоторые внутренние рейсы. Директива действует до конца апреля.Более того, Управление аэропортов объявило о массовых сокращениях в ответ на разрушительное воздействие коронавируса на авиаперелеты.