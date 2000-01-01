Немецкие туристы заразились коронавирусом в Израиле
Группа туристов из Германии, прибывшая в Израиль 2 марта, дала положительный результат на коронавирус. По данным Министерства здравоохранения, немецкие туристы находились в тесном контакте с зараженным человеком в Бейт-Джале.
Группа находилась на карантине до возвращения в Германию, где некоторые из них показали положительный результат на новый вирус COVID-19.
Ранее сообщалось, что днем, 10 марта, стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Израиле, в результате чего количество заболевших достигло 38.
Соответствующую информацию подтвердила пресс-служба Министерства здравоохранения.