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Немецкие туристы заразились коронавирусом в Израиле | Фото:10.03 16:25   MIGnews.com

Немецкие туристы заразились коронавирусом в Израиле

Группа туристов из Германии, прибывшая в Израиль 2 марта, дала положительный результат на коронавирус. По данным Министерства здравоохранения, немецкие туристы находились в тесном контакте с зараженным человеком в Бейт-Джале.

Группа находилась на карантине до возвращения в Германию, где некоторые из них показали положительный результат на новый вирус COVID-19.

Ранее сообщалось, что днем, 10 марта, стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Израиле, в результате чего количество заболевших достигло 38.

Соответствующую информацию подтвердила пресс-служба Министерства здравоохранения.


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