10.03 15:35 MIGnews.com

Борьба с коронавирусом: ЦАХАЛ проведет закупки на 50 млн

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Управление по производству и закупкам Министерства обороны Израиля произведет медицинские закупки для ЦАХАЛа стоимостью около 50 млн шекелей (14 180 535 долларов США). Об этом пишет Аруц Шева.Целью закупок является готовность оборонного предприятия к борьбе с вирусом COVID-19 и включает в себя приобретение масок для лица, защитного оборудования для медицинских бригад, медицинских технологий и т. д. Операция происходит в соответствии с инструкциями министра обороны Нафтали Беннетта.Решение является крупнейшей инициативой в области материально-технического снабжения со времен операции "Нерушимая скала".Среди требований армии: маски для лица, перчатки, средства индивидуальной защиты для медицинских бригад, такие технологии, как дефибрилляторы и медицинские мониторы, дезинфицирующие материалы и т.д. Закупки основаны на требованиях ЦАХАЛа для подготовки к различным сценариям распространения коронавируса.Заместитель генерального директора МО и глава МАНhАР Ави Дадон сказал: "Управление производства и закупок стремится поддерживать все оперативные потребности Армии Обороны Израиля и оборонного ведомства.""Мы работаем над тем, чтобы основная часть закупок осуществлялась в израильских шекелях, чтобы поддержать израильскую экономику в этот период."