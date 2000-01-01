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Израиль: число зараженных коронавирусом достигло 58 | Фото:10.03 14:45   MIGnews.com

Израиль: число зараженных коронавирусом достигло 58

Днем, 10 марта, стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Израиле, в результате чего количество заболевших достигло 38.

Соответствующую информацию подтвердила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, 56 зараженным оказался 66-летний житель Иерусалима, который контактировал с зараженным коронавирусом.

Еще один – 30-летний мужчина из центра страны. Он также контактировал с инфицированным.

Последним зараженным оказался житель Тель-Авива, вернувшийся из Австрии 7 марта. С тех пор он находится на карантине.


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