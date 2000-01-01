10.03 14:45 MIGnews.com

Израиль: число зараженных коронавирусом достигло 58

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Днем, 10 марта, стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Израиле, в результате чего количество заболевших достигло 38.Соответствующую информацию подтвердила пресс-служба Министерства здравоохранения.Так, 56 зараженным оказался 66-летний житель Иерусалима, который контактировал с зараженным коронавирусом.Еще один – 30-летний мужчина из центра страны. Он также контактировал с инфицированным.Последним зараженным оказался житель Тель-Авива, вернувшийся из Австрии 7 марта. С тех пор он находится на карантине.