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Первая смерть от коронавируса в Ливане | Фото:11.03 02:30   MIGnews.com

Первая смерть от коронавируса в Ливане

В Ливане 10 марта была зафиксирована первая смерть из-за заражения коронавирусом нового типа.

По данным местных СМИ, жертвой стал мужчина, который находился на карантине после возвращения из Египта.

Уточняется, что ливанская авиакомпания Middle East Airlines приостановила воздушное сообщение с Саудовской Аравией, Кувейтом и Катаром из-за угрозы распространения смертоносной заразы.

Кроме того, власти приостановили полеты из зон распространения COVID-19 для тех, кто не являются жителями Ливана, а также закрыли школы и ввели запрет на публичные собрания. Количество зараженных достигло 41.


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