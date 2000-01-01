11.03 02:30 MIGnews.com

Первая смерть от коронавируса в Ливане

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В Ливане 10 марта была зафиксирована первая смерть из-за заражения коронавирусом нового типа.По данным местных СМИ, жертвой стал мужчина, который находился на карантине после возвращения из Египта.Уточняется, что ливанская авиакомпания Middle East Airlines приостановила воздушное сообщение с Саудовской Аравией, Кувейтом и Катаром из-за угрозы распространения смертоносной заразы.Кроме того, власти приостановили полеты из зон распространения COVID-19 для тех, кто не являются жителями Ливана, а также закрыли школы и ввели запрет на публичные собрания. Количество зараженных достигло 41.