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Иран: среди зараженных – человек из окружения Хаменеи | Фото:10.03 12:00   MIGnews.com

Иран: среди зараженных – человек из окружения Хаменеи

Член Совета по определению политической целесообразности Ирана Хосейн Мохаммади заражен коронавирусом нового типа.

Что примечательно, он входит в ближайший круг верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

На данный момент неизвестно, контактировал ли Мохаммади с верховным лидером. По данным Аl-Bawaba, в Иране зафиксировано 43 новых летальных случая от коронавируса. Таким образом, общее количество погибших достигло 237 человек.

"Наши коллеги подтвердили 595 новых случаев по всей стране. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев к сегодняшнему полудню составило 7 161", – отметил официальный представитель министерства здравоохранения Киануш Джаханпур.


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