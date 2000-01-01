Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Пожар на рынке в Газе: число жертв возросло | Фото:10.03 10:51   MIGnews.com

Пожар на рынке в Газе: число жертв возросло

Во вторник, 10 марта, умер еще один человек, получивший серьезные ожоги при пожаре, который вспыхнул на прошлой неделе в лагере беженцев Нусейрат.

Об этом сообщает Safa со ссылкой на Министерство здравоохранения ХАМАСа.

Общее число жертв возросло до 14. Еще несколько десятков человек проходят лечение. Причиной пожара стала утечка бытового газа в пекарне на рынке. Состояние 10 пострадавших оценивается, как тяжелое.

Это привело к взрыву нескольких газовых баллонов, а в последствии огонь перекинулся на близлежащие здания. Пожарным потребовалось несколько часов, чтобы взять ситуацию под контроль.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:21
Катар оказывает помощь ПА в борьбе с короновирусом
12:00
Иран: среди зараженных – человек из окружения Хаменеи
11:44
Лапид призвал к "единству" с Ликудом
11:34
Израиль: степень заполненности отелей упала на 50%
11:30
Коронавирус за полчаса может передаваться в пределах 4,5 м
11:23
У главы Минкультуры Франции обнаружили коронавирус
11:02
Кахоль Лаван: Нетаниягу ведет страну к четвертым выборам
10:30
Коронавирус отступает: в Ухане закрыли 14 спецбольниц
10:24
Половину Терминала №3 закроют
10:14
"Ашкенази хочет сменить Ганца"
10:13
ЦИК утвердила результаты выборов в Кнессет
10:05
Штайе: число зараженных достигло 26 и будет еще хуже
09:54
МИД: празднование Дня независимости будет отменено
09:28
Первые признаки коронавируса появляются через пять дней
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus