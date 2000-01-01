10.03 10:51 MIGnews.com
Пожар на рынке в Газе: число жертв возросло
Во вторник, 10 марта, умер еще один человек, получивший серьезные ожоги при пожаре, который вспыхнул на прошлой неделе в лагере беженцев Нусейрат.
Об этом сообщает Safa
со ссылкой на Министерство здравоохранения ХАМАСа.
Общее число жертв возросло до 14. Еще несколько десятков человек проходят лечение. Причиной пожара стала утечка бытового газа в пекарне на рынке. Состояние 10 пострадавших оценивается, как тяжелое.
Это привело к взрыву нескольких газовых баллонов, а в последствии огонь перекинулся на близлежащие здания. Пожарным потребовалось несколько часов, чтобы взять ситуацию под контроль.
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