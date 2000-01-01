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ЕП сократил мартовскую сессию из-за коронавируса 10.03 23:04   MIGnews.com

ЕП сократил мартовскую сессию из-за коронавируса

Европейский парламент сократил свою пленарную сессию в Брюсселе на этой неделе из-за распространения нового коронавируса.

Пленарные сессии в Европейском парламенте обычно проходят с вечера понедельника по четверг. После того, как уже было решено, что сессия на этой неделе пройдет не в Страсбурге, а в Брюсселе, главы политических групп решили в понедельник также сократить ее.

В понедельник в 17:00 президент ЕП Давид Сассоли официально объявил, что заседание будет открыто, но депутаты Европарламента могут уйти сразу после этого и не вернуться до 9:00 вторника.

Во вторник Европарламент обсудит ситуацию с коронавирусом, переговоры относительно многолетнего европейского бюджета и волнения на греческо-турецкой границе, но голосование не состоится, пишет Anadolu.

Сессия будет прекращена после последних дебатов, и депутаты Европарламента не будут собираться в среду и четверг.

Пока не ясно, что будет с последующей пленарной сессией, которая начнется в понедельник 30 марта. У евродепутатов нет возможности голосовать дистанционно.


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