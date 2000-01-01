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Противники аятолл сорвали флаг ИРИ с посольства в Лондоне 10.03 08:26   MIGnews.com

Противники аятолл сорвали флаг ИРИ с посольства в Лондоне

Полиция Великобритании задержала четырех мужчин, которые во время демонстрации против правящего в Иране режима взобрались на балкон здания дипломатической миссии ИРИ в Лондоне, сорвали иранский флаг и заменили его на темно-синее полотнище.

"В 16.20 нас к нам поступило заявление о четырех протестующих на балконе посольства Ирана на Принс-Гейт, Найтсбридж", - сообщили в пресс-службе столичной полиции 9 марта.

Около 18.40 все четверо были арестованы по подозрению в нанесении имущественного ущерба и незаконном проникновении в дипломатическое помещение. Их доставили в центральное отделение лондонской полиции, где и поместили под стражу.

В ходе происшествия никто не пострадал.


Из заявлений правоохранительных органов следует, что внутрь дипмиссии им забраться не удалось.

В связи со случившимся от имени иранского правительства пресс-секретарь МИД ИРИ Бахрам Гасеми выразил британскому правительству решительный протест. Как сообщает иранское агентство IRNA, ответственность за инцидент несут сторонники "экстремистского культа" в Великобритании.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Араги выразил свой протест британскому послу в Тегеране, потребовав защитить дипломатов ИРИ и немедленно наказать провинившихся.

Посол Исламской республики в Великобритании возложил ответственность за инцидент на "культ" великого аятоллы Сейеда Садика аль-Ширази, который регулярно критикует нынешнее руководство Исламской республики и чей сын ныне находится в заключении за оскорбление Верховного лидера Али Хаменеи.
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