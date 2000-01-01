10.03 08:26 MIGnews.com

Противники аятолл сорвали флаг ИРИ с посольства в Лондоне

Supporters of Ayatollah Seyed Sadegh Shirazi took control over Iran's embassy in London, bringing down the regime's flag. March 9 -London #FreeIran pic.twitter.com/TDZ45fD8dU — mahsti25 (@mahsti25metana1) 9 марта 2018 г.

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