Пьяный израильский офицер насмерть задавил велосипедиста

Утром 10 марта в результате двух фатальных инцидентов на дорогах Израиля погибли два велосипедиста.
29-летний офцер ЦАХАЛа сбил 70-летнего велосипедиста в районе перекрестка Рупин.
29-летний офицер ЦАХАЛа из Хадеры задержан по подозрению в наезде на велосипедиста утром в субботу, сообщеат Ynet.
Вечером он был доставлен в мировой суд Ришон ле-Циона, уточняет издание.
Офицер был арестован, но отказался сделать тест на алкоголь. Позднее у него взяли анализ крови, и выяснилось, что он находился под авоздействием алкоголя или наркотиков.
Согласно предварительному расследованию, офицер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и на перекрестке Оген на шоссе № 4 сбил 70-летнего велосипедиста тоже из Хадеры, протащил его под колесами, после чего скрылся с места происшествия, оставив пострадавшего умирать.
В пресс-службе полиции отмечают, что ему инкриминируется нарушение правил дорожного движения, неоказание помощи пострадавшему и отказ сообщить о происшествии в полицию.
Офицер был арестован, но отказался сделать тест на алкоголь. Позднее у него взяли анализ крови, и выяснилось, что он находился под авоздействием алкоголя или наркотиков.