11.03 07:11 MIGnews.com

Пьяный израильский офицер насмерть задавил велосипедиста

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Утром 10 марта в результате двух фатальных инцидентов на дорогах Израиля погибли два велосипедиста.29-летний офцер ЦАХАЛа сбил 70-летнего велосипедиста в районе перекрестка Рупин.29-летний офицер ЦАХАЛа из Хадеры задержан по подозрению в наезде на велосипедиста утром в субботу, сообщеат Ynet.Вечером он был доставлен в мировой суд Ришон ле-Циона, уточняет издание.Офицер был арестован, но отказался сделать тест на алкоголь. Позднее у него взяли анализ крови, и выяснилось, что он находился под авоздействием алкоголя или наркотиков.Согласно предварительному расследованию, офицер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и на перекрестке Оген на шоссе № 4 сбил 70-летнего велосипедиста тоже из Хадеры, протащил его под колесами, после чего скрылся с места происшествия, оставив пострадавшего умирать.В пресс-службе полиции отмечают, что ему инкриминируется нарушение правил дорожного движения, неоказание помощи пострадавшему и отказ сообщить о происшествии в полицию.Офицер был арестован, но отказался сделать тест на алкоголь. Позднее у него взяли анализ крови, и выяснилось, что он находился под авоздействием алкоголя или наркотиков.