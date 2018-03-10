МИД Сирии нашел у боевиков химическое оружие

Сирийские специалисты обнаружили 24 тонны химических отравляющих веществ на территориях, ранее подконтрольных боевикам.
Об этом в субботу. 10 марта заявил замглавы МИД САР Фейсал Эль Мигдад, передает РИА Новости.
"Некоторые западные страны до сих пор не желают признать факта использования незаконными вооруженными формированиями химического оружия на территории Сирии, несмотря на наличие документов, доказывающих это", - цитирует издание слова дипломата.
Замминистра подчеркнул, что Запад намеренно игнорирует данные о наличии у боевиков запаса отправляющих химических веществ.
"Мы обнаружили большие объемы химических веществ в районах, находившихся под контролем боевиков. При этом результаты их расследований не указывают на то, кто применял химоружие. В них только говорится, что это были не боевики", - отметил Мигдад.
По его словам, сирийская сторона не раз обращалась к ОЗХО с требованием направить экспертов в Алеппо или Хан-Шейхун в провинции Идлиб, но организация отвечала отказом, обосновывая свое решение чрезмерной опасностью пребывания в этих городах.
"Мы сказали, что готовы обеспечить охрану, предложили им связаться с Саудовской Аравией или США, чтобы они обеспечили их безопасность на территориях, подконтрольных так называемой оппозиции, но они отказались сделать это", - добавил дипломат.