10.03 20:07 MIGnews.com

Еврейских экстремистов подозревают в вандализме

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В арабской деревне Ат-Тувани, которая находится южнее Хеврона ЦАХАЛ и полиция расследуют несколько случаев вандализма.Об этом в субботу, 10 марта сообщает Ynet.По данным портала, неизвестные уничтожили там целую оливковую рощу (примерно двадцать деревьев).Кроме того, на территории населенного пункта в нескольких машинах с номерами ПА были разбиты окна.В полиции полагают, что к актам вандализма причастны еврейские экстремисты. Поэтому инциденты могут быть квалифицированы, как преступления на почве националистической ненависти.Отмечается, что на территории Иудеи и Самарии за последнее время произошло около десяти аналогичных инцидентов.