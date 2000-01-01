Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Еврейских экстремистов подозревают в вандализме | Фото:10.03 20:07   MIGnews.com

Еврейских экстремистов подозревают в вандализме

В арабской деревне Ат-Тувани, которая находится южнее Хеврона ЦАХАЛ и полиция расследуют несколько случаев вандализма.

Об этом в субботу, 10 марта сообщает Ynet.

По данным портала, неизвестные уничтожили там целую оливковую рощу (примерно двадцать деревьев).

Кроме того, на территории населенного пункта в нескольких машинах с номерами ПА были разбиты окна.

В полиции полагают, что к актам вандализма причастны еврейские экстремисты. Поэтому инциденты могут быть квалифицированы, как преступления на почве националистической ненависти.

Отмечается, что на территории Иудеи и Самарии за последнее время произошло около десяти аналогичных инцидентов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:24
Лионель Месси опять стал отцом
22:23
Илон Маск показал подземный электроавтобус будущего  
21:42
Путин: вмешаться в выборы в США могли евреи
21:08
Палестинец погиб в столкновениях с ЦАХАЛом
20:41
МИД Сирии нашел у боевиков химическое оружие
19:38
Нетаниягу попытается договориться с ультраортодоксами
18:41
Турецкие ВВС разбомбили центр сирийского Африна
18:08
Белый дом назвал условие встречи Трампа с лидером КНДР
17:45
Кейтлин Дженнер получила израильскую награду
16:44
США и Китай решили и дальше давить на КНДР
16:11
Эр-Рияд больше не рассматривает Израиль как своего врага
15:42
Сирийка перешла границу с Израилем, чтобы родить там
15:16
Египет приговорил к казни 10 членов "Братьев-мусульман"
14:13
Британия и Сауды договорились разоружать "Хизбаллу"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus