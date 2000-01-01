10.03 18:41 MIGnews.com

Турецкие ВВС разбомбили центр сирийского Африна

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Военно-воздушные силы Турции впервые с начала операции "Оливковая ветвь" провели бомбардировку центральной части сирийского Африна.Об этом в субботу, 10 марта сообщает ANF News, передает ТАСС.По данным курдского агентства "Фират", за последние дни в Африне и его окрестностях погибли более 200 мирных жителей, курдские отряды самообороны потеряли 283 бойца.Ранее турецкие войска захватили ближайшие крупные пригороды Африна — Раджо и Джиндерес, где находились передовые рубежи обороны курдов и ополченцев. В данный момент идут бои за населенный пункт Марьямейн.Отметим, что если его возьмут, это позволит Турции замкнуть кольцо окружения вокруг Африна.Напомним, оборона города продолжается 50 дней. На стороне курдских бойцов из "Сил народной самообороны" (СНС) сражаются сирийские ополченцы, направленные туда из Алеппо в конце февраля.