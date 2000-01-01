Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Турецкие ВВС разбомбили центр сирийского Африна | Фото:10.03 18:41   MIGnews.com

Турецкие ВВС разбомбили центр сирийского Африна

Военно-воздушные силы Турции впервые с начала операции "Оливковая ветвь" провели бомбардировку центральной части сирийского Африна.

Об этом в субботу, 10 марта сообщает ANF News, передает ТАСС.

По данным курдского агентства "Фират", за последние дни в Африне и его окрестностях погибли более 200 мирных жителей, курдские отряды самообороны потеряли 283 бойца.

Ранее турецкие войска захватили ближайшие крупные пригороды Африна — Раджо и Джиндерес, где находились передовые рубежи обороны курдов и ополченцев. В данный момент идут бои за населенный пункт Марьямейн.

Отметим, что если его возьмут, это позволит Турции замкнуть кольцо окружения вокруг Африна.

Напомним, оборона города продолжается 50 дней. На стороне курдских бойцов из "Сил народной самообороны" (СНС) сражаются сирийские ополченцы, направленные туда из Алеппо в конце февраля.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:38
Нетаниягу попытается договориться с ультраортодоксами
18:08
Белый дом назвал условие встречи Трампа с лидером КНДР
17:45
Кейтлин Дженнер получила израильскую награду
16:44
США и Китай решили и дальше давить на КНДР
16:11
Эр-Рияд больше не рассматривает Израиль как своего врага
15:42
Сирийка перешла границу с Израилем, чтобы родить там
15:16
Египет приговорил к казни 10 членов "Братьев-мусульман"
14:13
Британия и Сауды договорились разоружать "Хизбаллу"
13:46
"Фауда" и "Шабабниким" - лучшие сериалы Израиля
12:59
Названа причина крушения российского Ан-26 в Сирии
12:31
Музей Холокоста отнял награду у Аун Сан Су Чжи из-за рохинья
11:50
Бен-Гурион хотел больше женщин в правительстве
10:22
Испания продлила действие закона о гражданстве для сефардов
09:51
Израильское приложение уличили в шпионаже
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus