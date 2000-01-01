ВВС Израиля провели рейд в Ливане

Истребители израильских ВВС нарушили воздушное пространство Ливана и совершили провокационные полеты на малой всоте.
Об этом в субботу, 10 марта сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на заявление командования ливанской армии, распространенное в пятницу национальным агентством Al-Watania, передает ТАСС.
В заявлении отмечается, что "самолеты вражеской авиации" были замечены над городами Хасбая, Набатия и Тир, а в районе Эн-Накура в ливанских территориальных водах был обнаружен катер ВМС Израиля.
Агентство отмечает, что о произошедшем проинформирован штаб Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ)
По словам ливанских военных, действия Израиля нарушают резолюцию 1701 Совета безопасности ООН о режиме прекращения огня на ливано-израильской границе. Данная резолюция была принята после второй Ливанской войны (2006).