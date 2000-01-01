10.03 15:42 MIGnews.com

Сирийка перешла границу с Израилем, чтобы родить там

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Гражданка Сирии пересекла сирийско-израильскую границу, чтобы обратиться за помощью к израильским медикам.Об этом в субботу, 10 марта сообщает агентство Walla.По данным издания, женщине понадобилось особое медицинское обслуживание в связи с возникшими у нее проблемами во время беременности.Агентство передает, что, будучи на девятом месяце беременности, сирийка обратилась за консультацией к своему врачу. Однако, доктор предупредил ее, что на родине практически нет специалистов, способных сделать операцию, необходимую, чтобы сохранить ее жизнь и жизнь ее ребенка.Он предложил женщине обратиться в центральную больницу в Дамаске. Или же перейти границу с Израилем и попробовать рожать там, однако из-за боевых действий она не сумела попасть в столицу Сирии.Издание отмечает, что у девушки не было другого выхода, как распрощаться с мужем и детьми и направиться на юг, к границе с Израилем.На границе ее встретили военнослужащие гуманитарной службы ЦАХАЛа "Доброе соседство", которые вызвали скорую помощь и направили женщину в больницу "Рамбам".После этого женщине было проведено кесарево сечение, в результате которого на свет появился здоровый мальчик, уточняет издание.Женщина выразила признательность врачам и всему персоналу больницы "Рамбам", сожалея лишь о том, что все это время у нее было возможности сообщить мужу о рождении сына.