Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Сирийка перешла границу с Израилем, чтобы родить там | Фото:10.03 15:42   MIGnews.com

Сирийка перешла границу с Израилем, чтобы родить там

Гражданка Сирии пересекла сирийско-израильскую границу, чтобы обратиться за помощью к израильским медикам.

Об этом в субботу, 10 марта сообщает агентство Walla.

По данным издания, женщине понадобилось особое медицинское обслуживание в связи с возникшими у нее проблемами во время беременности.

Агентство передает, что, будучи на девятом месяце беременности, сирийка обратилась за консультацией к своему врачу. Однако, доктор предупредил ее, что на родине практически нет специалистов, способных сделать операцию, необходимую, чтобы сохранить ее жизнь и жизнь ее ребенка.

Он предложил женщине обратиться в центральную больницу в Дамаске. Или же перейти границу с Израилем и попробовать рожать там, однако из-за боевых действий она не сумела попасть в столицу Сирии.

Издание отмечает, что у девушки не было другого выхода, как распрощаться с мужем и детьми и направиться на юг, к границе с Израилем.

На границе ее встретили военнослужащие гуманитарной службы ЦАХАЛа "Доброе соседство", которые вызвали скорую помощь и направили женщину в больницу "Рамбам".

После этого женщине было проведено кесарево сечение, в результате которого на свет появился здоровый мальчик, уточняет издание.

Женщина выразила признательность врачам и всему персоналу больницы "Рамбам", сожалея лишь о том, что все это время у нее было возможности сообщить мужу о рождении сына.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:38
Нетаниягу попытается договориться с ультраортодоксами
18:41
Турецкие ВВС разбомбили центр сирийского Африна
18:08
Белый дом назвал условие встречи Трампа с лидером КНДР
17:45
Кейтлин Дженнер получила израильскую награду
16:44
США и Китай решили и дальше давить на КНДР
16:11
Эр-Рияд больше не рассматривает Израиль как своего врага
15:16
Египет приговорил к казни 10 членов "Братьев-мусульман"
14:13
Британия и Сауды договорились разоружать "Хизбаллу"
13:46
"Фауда" и "Шабабниким" - лучшие сериалы Израиля
12:59
Названа причина крушения российского Ан-26 в Сирии
12:31
Музей Холокоста отнял награду у Аун Сан Су Чжи из-за рохинья
11:50
Бен-Гурион хотел больше женщин в правительстве
10:22
Испания продлила действие закона о гражданстве для сефардов
09:51
Израильское приложение уличили в шпионаже
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus