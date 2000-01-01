Сирийка перешла границу с Израилем, чтобы родить там
Гражданка Сирии пересекла сирийско-израильскую границу, чтобы обратиться за помощью к израильским медикам.
Об этом в субботу, 10 марта сообщает агентство Walla.
По данным издания, женщине понадобилось особое медицинское обслуживание в связи с возникшими у нее проблемами во время беременности.
Агентство передает, что, будучи на девятом месяце беременности, сирийка обратилась за консультацией к своему врачу. Однако, доктор предупредил ее, что на родине практически нет специалистов, способных сделать операцию, необходимую, чтобы сохранить ее жизнь и жизнь ее ребенка.
Он предложил женщине обратиться в центральную больницу в Дамаске. Или же перейти границу с Израилем и попробовать рожать там, однако из-за боевых действий она не сумела попасть в столицу Сирии.
Издание отмечает, что у девушки не было другого выхода, как распрощаться с мужем и детьми и направиться на юг, к границе с Израилем.
На границе ее встретили военнослужащие гуманитарной службы ЦАХАЛа "Доброе соседство", которые вызвали скорую помощь и направили женщину в больницу "Рамбам".
После этого женщине было проведено кесарево сечение, в результате которого на свет появился здоровый мальчик, уточняет издание.
Женщина выразила признательность врачам и всему персоналу больницы "Рамбам", сожалея лишь о том, что все это время у нее было возможности сообщить мужу о рождении сына.