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Названа причина крушения российского Ан-26 в Сирии | Фото: Википедия10.03 12:59   MIGnews.com

Названа причина крушения российского Ан-26 в Сирии

Авиакатастрофа, произошедшая с российским военным транспортным самолетом Ан-26 в Сирии, имела технический характер, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник в военно-транспортной авиации.

Собеседник издания заявил, что при заходе на посадку авиабазы Хмеймим у пилотов Ан-26 возникли проблемы с управлением машиной, связанные с закрылками. Как предполагается, один из них вырвало, из-за чего самолет резко накренился и перешел в крутое пикирование с высоты в несколько сотен метров.

"В такой ситуации даже опытный экипаж уже ничего не мог сделать", - пишет газета.

В результате случившегося самолет потерпел крушение, не долетев порядка 500 метров до аэродрома. Жертвами катастрофы стали 39 человек, среди которых 27 офицеров, прапорщики и военнослужащие контрактной службы.

Напомним, что на следующий день после случившегося ответственность на себя взяли боевики исламистской группировки "Джейш аль-Ислам".

На данный момент специальная комиссия продолжает расследование катастрофы.
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