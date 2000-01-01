Названа причина крушения российского Ан-26 в Сирии
Авиакатастрофа, произошедшая с российским военным транспортным самолетом Ан-26 в Сирии, имела технический характер, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник в военно-транспортной авиации.
Собеседник издания заявил, что при заходе на посадку авиабазы Хмеймим у пилотов Ан-26 возникли проблемы с управлением машиной, связанные с закрылками. Как предполагается, один из них вырвало, из-за чего самолет резко накренился и перешел в крутое пикирование с высоты в несколько сотен метров.
"В такой ситуации даже опытный экипаж уже ничего не мог сделать", - пишет газета.
В результате случившегося самолет потерпел крушение, не долетев порядка 500 метров до аэродрома. Жертвами катастрофы стали 39 человек, среди которых 27 офицеров, прапорщики и военнослужащие контрактной службы.