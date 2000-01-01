10.03 08:38 MIGnews.com

После импичмента Пак Кын Хе в Сеуле начались столкновения

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В Сеуле произошли столкновения между сторонниками отстраненного от власти президента Пак Кын Хе и полицией после объявления решения Конституционного суда, признавшего правомочным импичмент главы государства, передает РИА Новости.Местные СМИ сообщили о двух погибших и многочисленных пострадавших. Один из погибших — 72-летний мужчина. Он получил множественные травмы головы, от которых скончался. По всей видимости, он принадлежал к сторонникам экс-президента. Про второго погибшего пока нет информации.После объявления решения, которое транслировалось на больших экранах по телеканалам, сторонники президента набросились на представителей СМИ, предприняли попытки избить репортеров, попытались разбить камеры.Президент Южной Кореи Пак Кын Хе отстранена от власти после коррупционного скандала. В ближайшие 60 дней после импичмента пройдут досрочные президентские выборы. Она стала первым президентом Южной Кореи, отстраненным от должности в результате импичмента.Прокуратура долгое время не могла возбудить уголовного дела против Пак Кын Хе в виду ее президентской неприкосновенности, несмотря на подозрения в соучастии по нескольким делам коррупционного скандала.По словам экспертов, после того как она оставит свой пост, не исключено, что следствие проявит к ее персоне повышенный интерес.За признание импичмента правомочным проголосовали все восемь судей. Новые выборы президента пройдут в течение 60 дней.Как сообщалось, с осени прошлого года в Южной Корее разгорелся коррупционный скандал вокруг лучшей подруги президента страны Цой Сун Силь.Она подозревается в том, что, не занимая никаких государственных постов, она оказывала влияние на принятие политических решений президентом, а также вымогала крупные суммы у южнокорейских корпораций, пользуясь своими отношениями с главой государства.В настоящее время исполняющим обязанности главы государства является премьер-министр Хван Ге Ан.