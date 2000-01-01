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Тель-Авив: Изнасиловавшему 4-летнюю предъявлено обвинение | Фото: Thinkstock10.03 08:07   MIGnews.com

Тель-Авив: Изнасиловавшему 4-летнюю предъявлено обвинение

Окружной суд Нетании предъявил 36-летнему обитателю Тель-Авива Роману Левину обвинение в изнасиловании несовершеннолетней.

Левин в начале 2016 года был обвинен в преступлениях сексуального характера. Ему было запрещено приближаться к детским площадкам, детским садам, школам, молодежным клубам и любым местам концентрации детей и несовершеннолетних.

2 февраля Левин увидел на улице в Тель-Авиве четырех игравших четырехлетних детей. Он заманил их сладостями в заброшенный двор, где совершил акт содомии в отношении четырехлетней девочки, после чего бежал.

Левину предъявлено обвинение в акте содомии в отношении несовершеннолетнего не достигшего 14 лет.
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