10.03 08:07 MIGnews.com

Тель-Авив: Изнасиловавшему 4-летнюю предъявлено обвинение

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Окружной суд Нетании предъявил 36-летнему обитателю Тель-Авива Роману Левину обвинение в изнасиловании несовершеннолетней.Левин в начале 2016 года был обвинен в преступлениях сексуального характера. Ему было запрещено приближаться к детским площадкам, детским садам, школам, молодежным клубам и любым местам концентрации детей и несовершеннолетних.2 февраля Левин увидел на улице в Тель-Авиве четырех игравших четырехлетних детей. Он заманил их сладостями в заброшенный двор, где совершил акт содомии в отношении четырехлетней девочки, после чего бежал.Левину предъявлено обвинение в акте содомии в отношении несовершеннолетнего не достигшего 14 лет.