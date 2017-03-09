10.03 07:09 MIGnews.com

Мужчина с топором атаковал на вокзале в Дюссельдорфе

#BREAKING

2 people one with an ax attacked people inside a train station in Düsseldorf, Germany; 5 people injured pic.twitter.com/IZWmRlWEsf — Right Voice Now (@rightvoicenow) March 9, 2017

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Мужчина, вооруженный топором, набросился на пассажиров поезда , следовавшего из Каарста в Дюссельдорф на вокзале в Дюссельдорфе.Пять человек ранены, один из них находится в тяжелом состоянии.Нападавший арестован. Он пытался убежать от полиции, во время погони спрыгнув с моста.Местная пресса сообщает, что речь идет о мужчине “около в возрасте 40 лет, похожем на немца”.Один из очевидцев заявил, что нападавший “выглядел как наркоман”.Полиция сообщила, что речь идет о выходце из бывшей Югославии.