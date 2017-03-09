10.03 07:09 MIGnews.com
Мужчина с топором атаковал на вокзале в Дюссельдорфе
Мужчина, вооруженный топором, набросился на пассажиров поезда , следовавшего из Каарста в Дюссельдорф на вокзале в Дюссельдорфе.
Пять человек ранены, один из них находится в тяжелом состоянии.
Нападавший арестован. Он пытался убежать от полиции, во время погони спрыгнув с моста.
Местная пресса сообщает, что речь идет о мужчине “около в возрасте 40 лет, похожем на немца”.
Один из очевидцев заявил, что нападавший “выглядел как наркоман”.
Полиция сообщила, что речь идет о выходце из бывшей Югославии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии