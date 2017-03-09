Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Мужчина с топором атаковал на вокзале в Дюссельдорфе 10.03 07:09   MIGnews.com

Мужчина с топором атаковал на вокзале в Дюссельдорфе

Мужчина, вооруженный топором, набросился на пассажиров поезда , следовавшего из Каарста в Дюссельдорф на вокзале в Дюссельдорфе.

Пять человек ранены, один из них находится в тяжелом состоянии.




Нападавший арестован. Он пытался убежать от полиции, во время погони спрыгнув с моста.

Местная пресса сообщает, что речь идет о мужчине “около в возрасте 40 лет, похожем на немца”.

Один из очевидцев заявил, что нападавший “выглядел как наркоман”.

Полиция сообщила, что речь идет о выходце из бывшей Югославии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:42
Итоги визита Биньямина Нетаниягу в Россию
07:25
Повезло с Армани
07:15
КНР создает космический корабль для доставки на Луну
06:33
В Шотландии планируют провести референдум о независимости
05:18
Ученые: соцсети делают людей одинокими и завистливыми
04:17
90-летняя королева Елизавета II все еще ездит верхом
03:22
Трудоголизм ведет к снижению сексуального желания
02:31
Россияне возвращаются на Родину, разочаровавшись в Европе
01:43
Собака спасла жизнь хозяину, открыв дверь докторам
00:31
Ученые рассказали, как запахи действуют на мозг
23:10
От Нагарии до Эйлата: ночные автобусы в Пурим
22:24
Стивен Хокинг выступил за создание мирового правительства
21:52
Потепление в отношениях между Египтом и ХАМАСом
21:21
Тали Плоскова: Пересмотреть критерии повышения квартирных
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus