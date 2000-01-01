11.03 07:12 MIGnews.com

Пентагон расследует дело о публикациях обнаженных фото

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Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что сотрудники ведомства, которые были уличены в обмене фотографиями своих коллег в обнаженном виде, подрывают базовые человеческие ценности. Об этом пишет агентство Reuters.Глава ведомства также призвал расследовать предполагаемые случаи подобных поступков."Невежество и бесчеловечность коллег по отношению друг к другу в министерстве обороны неприемлемы и противоречат принципу сплоченности", — заявил Мэттис.Отмечается, что солдаты морской пехоты США предположительно создали закрытую группу в Facebook. Солдаты обменивались фотографиями представительниц американских ВС в обнаженном виде, сопровождая посты непристойными комментариями.