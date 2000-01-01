Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












11.03 07:12   MIGnews.com

Пентагон расследует дело о публикациях обнаженных фото

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что сотрудники ведомства, которые были уличены в обмене фотографиями своих коллег в обнаженном виде, подрывают базовые человеческие ценности. Об этом пишет агентство Reuters.

Глава ведомства также призвал расследовать предполагаемые случаи подобных поступков.

"Невежество и бесчеловечность коллег по отношению друг к другу в министерстве обороны неприемлемы и противоречат принципу сплоченности", — заявил Мэттис.

Отмечается, что солдаты морской пехоты США предположительно создали закрытую группу в Facebook. Солдаты обменивались фотографиями представительниц американских ВС в обнаженном виде, сопровождая посты непристойными комментариями.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:49
Трамп решил спросить у Меркель, как ему общаться с Путиным
05:40
Авиакатастрофа в Стамбуле: число жертв выросло до семи
04:13
Памелу Андерсон без штанов подловили папарацци
03:23
Ученые выяснили, сколько человеку нужно загорать
02:37
Ученые разработали альтернативу адронному коллайдеру
01:29
Названо благоприятное время, чтобы забеременеть
23:25
СМИ: Арнольд Шварценеггер подумывает стать сенатором
22:23
Впервые: человек пересек Атлантику на доске с веслом
21:50
Трамп пригласил Махмуда Аббаса в Белый дом
21:07
Умер автор "Мостов округа Мэдисон" Роберт Джеймс Уоллер
21:06
В Нью-Йорке отказались обнародовать причину смерти Чуркина
20:56
В Германии подросток убил 9-летнего ребенка
20:29
В США снимут сериал о победе Трампа на выборах
19:59
США: два человека умерли, отравившись сыром
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus