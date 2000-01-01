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скриншот с видео YouTube 10.03 21:07   MIGnews.com

Умер автор "Мостов округа Мэдисон" Роберт Джеймс Уоллер

В Техасе в возрасте 77 лет скончался знаменитый писатель Роберт Джеймс Уоллер, сообщает Associated Press со ссылкой на его литературное агентство.
Причины смерти пока неизвестны, но издание отмечает, что в последнее время Джеймс Уоллер был тяжело болен.

Напомним, что писатель прославился своим романом "Мосты округа Мэдисон", который очень долгое время держался в списке бестселлеров.

По этому произведению в 1995 году Клинт Иствуд снял фильм с Мерил Стрип в главной роли. Режиссер сам также исполнил роль фотографа, с которым у героини произошел бурный роман, перевернувший ее монотонную жизнь.
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