10.03 21:07 MIGnews.com

Умер автор "Мостов округа Мэдисон" Роберт Джеймс Уоллер

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В Техасе в возрасте 77 лет скончался знаменитый писатель Роберт Джеймс Уоллер, сообщает Associated Press со ссылкой на его литературное агентство.Причины смерти пока неизвестны, но издание отмечает, что в последнее время Джеймс Уоллер был тяжело болен.Напомним, что писатель прославился своим романом "Мосты округа Мэдисон", который очень долгое время держался в списке бестселлеров.По этому произведению в 1995 году Клинт Иствуд снял фильм с Мерил Стрип в главной роли. Режиссер сам также исполнил роль фотографа, с которым у героини произошел бурный роман, перевернувший ее монотонную жизнь.