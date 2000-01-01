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10.03 20:56   MIGnews.com

В Германии подросток убил 9-летнего ребенка

В Германии полиция арестовала 19-летнего подростка по подозрению в убийстве 9-летнего мальчика. Подозреваемого задержали в городе Херн. Марсель Хессе сам сдался властям, как сообщают местные СМИ.

Во время полицейской облавы он подошел к сотрудникам и признался, что он и есть тот самый подозреваемый в убийстве. Поиски подростка начались после того, как в начале недели в подвале дома, где проживал Хессе, был найден труп ребенка.

Сообщается, что подросток кроме этого опубликовал в интернете фотографию тела убитого.

В полиции установили, что ребенок умер от многочисленных ножевых ранений. Родственники убитого сообщили, что подросток попросил их родственника помочь ему, однако тот не вернулся. Отчим ребенка отправился искать его и нашел тело своего пасынка в подвале дома Хессе.

Отмечается, что изначально он намеревался покончить с собой, но потом передумал и вместо этого решил убить мальчика, жившего по соседству.

Марсель Хессе в сети также утверждал, что помимо ребенка убил женщину. Однако ее тело не было обнаружено. Вместо этого в соседней квартире был найден труп мужчины.
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