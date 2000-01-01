10.03 20:56 MIGnews.com

В Германии подросток убил 9-летнего ребенка

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В Германии полиция арестовала 19-летнего подростка по подозрению в убийстве 9-летнего мальчика. Подозреваемого задержали в городе Херн. Марсель Хессе сам сдался властям, как сообщают местные СМИ.Во время полицейской облавы он подошел к сотрудникам и признался, что он и есть тот самый подозреваемый в убийстве. Поиски подростка начались после того, как в начале недели в подвале дома, где проживал Хессе, был найден труп ребенка.Сообщается, что подросток кроме этого опубликовал в интернете фотографию тела убитого.В полиции установили, что ребенок умер от многочисленных ножевых ранений. Родственники убитого сообщили, что подросток попросил их родственника помочь ему, однако тот не вернулся. Отчим ребенка отправился искать его и нашел тело своего пасынка в подвале дома Хессе.Отмечается, что изначально он намеревался покончить с собой, но потом передумал и вместо этого решил убить мальчика, жившего по соседству.Марсель Хессе в сети также утверждал, что помимо ребенка убил женщину. Однако ее тело не было обнаружено. Вместо этого в соседней квартире был найден труп мужчины.