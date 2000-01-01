Авиакатастрофа в Стамбуле: число жертв выросло до семи
Жертвами крушения вертолета в Стамбуле стали семь человек, сообщил мэр города Кадир Топбаш.
По его словам, на месте авиакатастрофы были обнаружены тела двух пилотов – граждан Турции.
Вертолет Sikorsky S-76, принадлежащий группе компаний "Эджзаджыбашы" (Eczacıbaşı), потерпел крушение в пригороде Стамбула Бююкчекмедже, столкнувшись с телебашней в условиях сильного тумана. На борту находились семь человек.
Ранее сообщалось о пяти погибших, четверо из которых были гражданами России.
По данным турецких СМИ, управляли вертолетом пилоты Алааддин Аджар и Ахмет Булут. Также назывались имена погибших пассажиров: это гендиректор VitrA, российского подразделения "Эджзаджыбашы" Салим Озен и россияне Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чупрова и Елена Бадраган.