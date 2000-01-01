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фото из соцсети 11.03 05:40   MIGnews.com

Авиакатастрофа в Стамбуле: число жертв выросло до семи

Жертвами крушения вертолета в Стамбуле стали семь человек, сообщил мэр города Кадир Топбаш.

По его словам, на месте авиакатастрофы были обнаружены тела двух пилотов – граждан Турции.

Вертолет Sikorsky S-76, принадлежащий группе компаний "Эджзаджыбашы" (Eczacıbaşı), потерпел крушение в пригороде Стамбула Бююкчекмедже, столкнувшись с телебашней в условиях сильного тумана. На борту находились семь человек.

Ранее сообщалось о пяти погибших, четверо из которых были гражданами России.

По данным турецких СМИ, управляли вертолетом пилоты Алааддин Аджар и Ахмет Булут. Также назывались имена погибших пассажиров: это гендиректор VitrA, российского подразделения "Эджзаджыбашы" Салим Озен и россияне Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чупрова и Елена Бадраган.
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