10.03 19:59 MIGnews.com

США: два человека умерли, отравившись сыром

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В США два человека скончались от вспышки листериоза и еще несколько жителей заболели. Местные власти сообщают, что болезнь, скорее всего, была вызвана мягким сыром из непастеризованного молока "Ouleout" из сыроварни Vulto в штате Нью-Йорк.Шесть случаев листериоза были зафиксированы в нескольких штатах: Коннектикут, Вермонт, а также жители Нью-Йорка и Флориды.Сыр продавался в магазине Whole Foods в Фэрфилде, штат Коннектикут и, вероятно, в других специализированных сырных магазинах.Сыроварня Vulto производит небольшие партии сыра ручной работы с использованием сырого молока от местных молочных фермеров. В свою очередь руководство сыроварни отозвало несколько видов своих сыров во вторник.От представителей компании пока не поступало комментариев.