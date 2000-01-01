10.03 18:10 MIGnews.com

Власти Турции назвали причину крушения вертолета в Стамбуле

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Крушение вертолета в Стамбуле произошло из-за столкновения с телевизионной башней, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс Турции.Авария произошла в районе Бююкчекмедже через несколько минут после взлета. На борту вертолета, принадлежащего группе компаний Eczacibasi, находились семь человек.По данным МИД РФ, жертвами крушения стали пять человек, включая четырех граждан РФ. Два человека выжили.Телекоммуникационная вышка, с которой столкнулось воздушное судно, расположена недалеко от трассы Стамбул — Эдирне. Сооружение было возведено 15 лет назад и в настоящий момент не используется.