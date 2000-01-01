10.03 17:45 MIGnews.com

Из синагоги Ашкелона украли свитки Торы

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По сообщениям 7 канала, вандалы проникли в здание синагоги в Ашкелоне в ночь на четверг, 9 марта. Однако об этом стало известно сегодня 10 марта.Уточняется, что неизвестные украли пять свитков Торы и повредили тфилины.Правоохранительные органы начали расследование.Детали уточняются.