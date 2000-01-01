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Nakonu.com
10.03 17:45 MIGnews.com
Из синагоги Ашкелона украли свитки Торы
По сообщениям 7 канала, вандалы проникли в здание синагоги в Ашкелоне в ночь на четверг, 9 марта. Однако об этом стало известно сегодня 10 марта.
Уточняется, что неизвестные украли пять свитков Торы и повредили тфилины.
Правоохранительные органы начали расследование.
Детали уточняются.
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