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10.03 17:45   MIGnews.com

Из синагоги Ашкелона украли свитки Торы

По сообщениям 7 канала, вандалы проникли в здание синагоги в Ашкелоне в ночь на четверг, 9 марта. Однако об этом стало известно сегодня 10 марта.
Уточняется, что неизвестные украли пять свитков Торы и повредили тфилины.

Правоохранительные органы начали расследование.

Детали уточняются.
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