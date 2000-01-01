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ОАЭ сняли обвинения с пары за внебрачный секс | Фото: Thinkstock10.03 15:51   MIGnews.com

ОАЭ сняли обвинения с пары за внебрачный секс

Власти Объединенных арабских эмиратов сняли обвинения с молодой пары гражданина ЮАР и его невесты с Украины. Эмлин Калвервел и Ирина Ногай была арестованы за внебрачный секс, который считается в ОАЕ незаконным.

Пара была задержана 8 марта после того, как 27-летняя девушка пожаловалась врачу за боли в животе. Обследование показало, что Ногай ждет ребенка. Арест произвели в больнице, после того, как молодые люди не смогли предоставить свидетельство о браке.

Позже родители пары обратились к местным властям с просьбой освободить молодых людей.

29-летний Эмлин Калвервел работал в Объединенных Арабских Эмиратах последние 5 лет и начал встречаться с Ириной Ногай в 2014 году.
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