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Ретривер растерзал 10-месячную девочку на глазах у родных 10.03 14:22   MIGnews.com

Ретривер растерзал 10-месячную девочку на глазах у родных

В Токио 10-месячная девочка погибла в результате укусов домашнего золотого ретривера, принадлежащего ее родственникам.

4-летний ретривер внезапно напал на Мидори Ясуду 9 марта, когда она ползала по полу квартиры перед своими бабушкой и дедушкой, которые и были владельцами собаки, сообщает Japan Times.

Малышку немедленно отправили на скорой в больницу, где она скончалась спустя два часа.

Собака в момент нападения была без поводка, как и обычно в квартире. О причинах столь агрессивного поведения животного не сообщается.
Девочка только недавно стала ползать сама. В тот день в яслях у нее поднялась температура, и ее забрали оттуда именно бабушка с дедушкой вместо матери, которая была на работе.

Ранее сообщалось, что в селе Елабуга Хабаровского края после нападения домашней собаки погибла пятилетняя девочка.
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