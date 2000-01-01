10.03 14:22 MIGnews.com

Ретривер растерзал 10-месячную девочку на глазах у родных

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В Токио 10-месячная девочка погибла в результате укусов домашнего золотого ретривера, принадлежащего ее родственникам.4-летний ретривер внезапно напал на Мидори Ясуду 9 марта, когда она ползала по полу квартиры перед своими бабушкой и дедушкой, которые и были владельцами собаки, сообщает Japan Times.Малышку немедленно отправили на скорой в больницу, где она скончалась спустя два часа.Собака в момент нападения была без поводка, как и обычно в квартире. О причинах столь агрессивного поведения животного не сообщается.Девочка только недавно стала ползать сама. В тот день в яслях у нее поднялась температура, и ее забрали оттуда именно бабушка с дедушкой вместо матери, которая была на работе.Ранее сообщалось, что в селе Елабуга Хабаровского края после нападения домашней собаки погибла пятилетняя девочка.