10.03 12:23 MIGnews.com

Крушение вертолета в Стамбуле: 5 погибших, включая пилота

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В Стамбуле разбился вертолет, врезавшийся в телевышку, в результате чего погибли 5 человек, передает CNN Turk. Отмечается, что среди погибших были предположительно четыре российских бизнесмена.Как отмечает телеканала, в вертолете находились 7 человек, из которых были 2 пилота, 1 гражданин Турции и 4 иностранцев.Отмечается, что российские пассажиры вертолета летели на встречу, которая должна была состояться в 12:00 по местному времени.Пятым погибшим был турецкий пилот вертолета. Катастрофа, согласно сообщениям турецких СМИ, произошла из-за сильного тумана. Отметим, что крушение вертолета произошло через пять минут после взлета.На место выехали пожарные бригады и спасатели. Вертолет Sikorsky S-76 принадлежал группе компаний Eczacıbaşı. Среди пассажиров были руководители холдинга и их иностранные гости.