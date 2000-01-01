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10.03 11:50   MIGnews.com

Турция: В Сирии убиты более 70 курдских боевиков

Турецкие военные сообщили в пятницу, 10 марта, что на прошлой неделе в ходе боевых действий в Сирии были убиты 71 курдский боевик из сирийской курдской милиции "Отряды народной самообороны" (YPG) и союзной РПК.

Турция начала операцию по оттеснению боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, от границы с Сирией в августе, и заявила, что, если это будет необходимо, она ударит по поддерживаемой США курдской YPG, чтобы предотвратить захват территории.

Турция давно требует, чтобы курды из YPG переместились из сирийского города Манби на восточный берег реки Евфрат.

Анкара рассматривает YPG как террористическую группировку, связанную с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая ведет 30-летний мятеж на юго-востоке Турции.
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