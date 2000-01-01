10.03 10:22 MIGnews.com

Пожар в детском доме в Гватемале: 34 погибших

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Пожар, разразившийся в переполненном детском доме в Гватемале, унес жизни, по меньшей мере, 34 человек, в основном девочек. Врачи в четверг, 10 марта, рассказали о том, как их потрясли тяжести ожогов двух десятков госпитализированных жертв."Я занимаюсь этим 29 лет. То, что я увидел вчера, было сценой Данте", - сказал Хуан Антонио Вилледа, директор больницы Сан-Хуан-де-Диос, где были госпитализированы 17 жертв с чрезвычайно серьезными ожогами.Пожар вспыхнул в среду, 8 марта, так как некоторые жители, предположительно, сжигали матрасы после попытки побега из правительственного дома Virgen de Asuncion для молодежи в возрасте до 18 лет, недалеко от Сан-Хосе-Пинула, в 25 км к юго-западу от столицы Гватемалы.Следователи пытались определить, был ли пожар начат группой, которую власти изолировали после попытки побега во вторник вечером, 7 марта.В Гватемале самые низкие показатели недоедания среди детей в Латинской Америке. Государственным учреждениям центральноамериканской нации недостает средств из-за коррупции и повсеместной переполненности.