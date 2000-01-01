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Иранцы въехали в Эквадор по фальшивым израильским паспортам 10.02 08:29   MIGnews.com

Иранцы въехали в Эквадор по фальшивым израильским паспортам

Портал ynet  сообщает о том, что иранская пара была арестована в Киото при попытке выехать из Эквадора по фальшивым израильским паспортам.

До этого иранцы несколько дней прожили в Киото. Их въезд был облегчен тем фактом, что израильтянам в Эквадоре не требуется виза Они были задержаны при вылете в Мадрид, когда пограничный контроль установил, что у них - фальшивые паспорта.

Данные на паспортах были реальных израильтян, очевидно скопированные во время их пребывания за границей. Девушка пользовалась данными загранпаспорта 11-летней девочки из Ха-Шфела, мужчина - данными паспорта, украденного у израильтянина за границей некоторое время назад.


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