10.02 08:29 MIGnews.com

Иранцы въехали в Эквадор по фальшивым израильским паспортам

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Портал ynet сообщает о том, что иранская пара была арестована в Киото при попытке выехать из Эквадора по фальшивым израильским паспортам.До этого иранцы несколько дней прожили в Киото. Их въезд был облегчен тем фактом, что израильтянам в Эквадоре не требуется виза Они были задержаны при вылете в Мадрид, когда пограничный контроль установил, что у них - фальшивые паспорта.Данные на паспортах были реальных израильтян, очевидно скопированные во время их пребывания за границей. Девушка пользовалась данными загранпаспорта 11-летней девочки из Ха-Шфела, мужчина - данными паспорта, украденного у израильтянина за границей некоторое время назад.