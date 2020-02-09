10.02 07:27 MIGnews.com

Минус девять - на горе Хермон, ноль - в Иерусалиме

גל הקור: בצפון ובירושלים נערכים לטמפ' הנמוכות ביותר זה חמש שנים • @Yossi_eli, @TalShamay ונעמה איזנברוך עם הידיעה המלאה >> https://t.co/CxwTgVUTwA pic.twitter.com/YYuoQqQs0G — חדשות 13 (@newsisrael13) February 9, 2020

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Израильские метеорологи сообщают о том, что минувшая ночь, по всей видимости, была самой холодной в этом сезоне.В Иерусалиме ночью температура упала до -1, днем не превысит +6. Ожидаемые температуры 10 февраля: в Тель-Авиве 6-13, в Хайфе 4-8, в Цфате -1 -+6, в Тверии 2-14, в в Нацерете 1-11, в Афуле 3-12, Лоде 5-15, Ашдоде 6-14, Беэр-Шеве 5-12, Эйлате 8-21.На горе Хермон минувшей ночью было минус девять, в районе Мером Голан - минус пять, в Цфате - минус два и в Иерусалиме - минус один.На севере страны местные власти приготовили сотни мешков с солью для того, чтобы посыпать обледеневшие дороги, а также снегоуборочные машины. Из-за опасности обледенения школьные занятия в Иерусалиме начнутся на час позже - в 09:00.