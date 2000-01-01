11.02 05:31 MIGnews.com

В Австралии будут отстреливать верблюдов

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В Австралии планируют отстрелить 10 тысяч верблюдов.Прибегнуть к таким мерам власти штата Южная Австралия заставила значительно выросшая популяция верблюдов. В настоящий момент поголовье верблюдов выросло до миллиона голов, что очень вредит живущим там людям. Кроме того, из-за такого большого количество этих животных им не хватает еды и воды, и в попытках отвоевать друг у друга продовольствие верблюды погибают.Заниматься отстрелом животных для сохранения их популяции будут профессиональные снайперы, что обеспечит гуманную и безболезненную смерть.