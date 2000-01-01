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Иран: ликвидация Сулеймани ослабляет борьбу с ISIS | Фото:10.02 22:06   MIGnews.com

Иран: ликвидация Сулеймани ослабляет борьбу с ISIS

Уничтожение Соединенными Штатами Америки командующего бригадой "Аль-Кудс" генерала "Корпуса стражей исламской революции" Кассема Сулеймани ослабило борьбу против группировки "Исламского государства" в регионе.

Такое заявление сделал глава ядерной программы Ирана Али Акбар Салехи на встрече с Международным агентством по атомной энергии в Вене.

"Администрация США до сих пор не осознала реального положения вещей", – заявил он.

По словам Салехи, Сулеймани сыграл решающую роль в мобилизации "ополченцев" в Ираке для борьбы с ISIS.


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