10.02 22:06 MIGnews.com

Иран: ликвидация Сулеймани ослабляет борьбу с ISIS

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Уничтожение Соединенными Штатами Америки командующего бригадой "Аль-Кудс" генерала "Корпуса стражей исламской революции" Кассема Сулеймани ослабило борьбу против группировки "Исламского государства" в регионе.Такое заявление сделал глава ядерной программы Ирана Али Акбар Салехи на встрече с Международным агентством по атомной энергии в Вене."Администрация США до сих пор не осознала реального положения вещей", – заявил он.По словам Салехи, Сулеймани сыграл решающую роль в мобилизации "ополченцев" в Ираке для борьбы с ISIS.