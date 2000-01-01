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Китайский оппозиционный блогер пропал в Ухане 11.02 00:30   MIGnews.com

Китайский оппозиционный блогер пропал в Ухане

Гражданский журналист из Китая Чэнь Цюши пропал без вести после разоблачения в своем видеоблоге на YouTube эпидемической ситуации в Ухане, связанной с новым коронавирусом 2019 года (2019-нКоВ).

Сообщается, что ен активно вел блоги на YouTube и Twitter , где у него более 422 000 подписчиков и 237 000 подписчиков соответственно.

Обе платформы блокируются в Китае. Правящая коммунистическая партия контролирует как официальные новости, так и контент в социальных сетях.

Чэнь оспорил позицию правительства в отношении протестующих в Гонконге в августе прошлого года, после чего его аккаунты в китайских социальных сетях были удалены.

В своем видео на YouTube, опубликованном 30 января, Чэнь раскрыл предполагаемые реалии в Ухане, эпицентре вспышки коронавируса. Он неоднократно заявлял, что сообщает только то, что видел или рассказывал лично, и не хочет, чтобы его свидетельство очевидца было перепутано с многочисленными интернет-слухами. Он утверждает, что больницы боролись с количеством поступающих пациентов.

В настоящее время мать и друзья Чена не могут связаться с ним. Последний раз блогер выходил на связь в 7 часов вечера 6 февраля (по местному времени), согласно сообщению из его собственного аккаунта в Twitter.

"Он отправился в Ухань, чтобы сообщить о вспышке коронавируса. Его семья и друзья глубоко обеспокоены. Пожалуйста, помогите распространять новости и поддержите его", - написали его близкие в Twitter.


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