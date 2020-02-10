10.02 13:10 MIGnews.com
В Британии зафиксированы 4 случая заражения коронавирусом
В Великобритании количество заболевших коронавирусом нового типа 2019-nCoV достигло четырех человек.
Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб объявил, что силами страны были эвакуированы из китайской провинции Ухань свыше 200 человек, самолёт приземлился на базе ВВС Брайз Нортон, пишет Telegraph
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Также стало известно, что число умерших от коронавируса в Китае увеличилось до 908 человек.
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