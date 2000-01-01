ЦАХАЛ: это серьезная иранская атака на нашей территории
Тегеран совершил "опасную атаку на израильской территории" после того, как иранский дрон был сбит над израильским воздушным пространством. Об этом заявил пресс-секретарь израильской армии Ронен Манелис в интервью изданию "Гаарец".
По его словам, иранский беспилотник упал на территории Израиля и находится в распоряжении военных.
"Было решено напасть на трейлер, с которого иранцы запустили БПЛА. Это было хирургическое вмешательство глубоко в Сирии, цель уничтожена", – отметил Манелис.
Также он добавил, что в городе Бейт-Шеан включилась сирена воздушной тревоги, однако никакой угрозы для местных жителей не было.
Ранее ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по иранским целям в Сирии, после чего по истребителю была выпущена зенитная ракета. Самолет упал на севере Израиля.
Пилоты разбившегося в Нижней Галилее истребителя F-16 выполнили инструкции и катапультировались. Они были доставлены в больницу "Рамбам" в Хайфе. Их состояние стабильное.