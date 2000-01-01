10.02 09:01 MIGnews.com
По израильским самолетам было выпущено более 20 ракет
По сообщениям в социальных сетях, по израильским самолетам, действовавшим в воздушном пространстве Сирии, были выпущены более 20 зенитных ракет.
ВВС ЦАХАЛа сообщил, что в ходе ночной операции был нанесен успешный удар по иранскому центру управления полетами беспилотников.
ВВС ЦАХАЛа потеряли один самолет, разбившийся в Нижней Галилеи.
Два пилота катапультировались. Пилоты ранены и эвакуированы в госпиталь.
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