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По израильским самолетам было выпущено более 20 ракет | Фото: Thinkstock10.02 09:01   MIGnews.com

По израильским самолетам было выпущено более 20 ракет

По сообщениям в социальных сетях, по израильским самолетам, действовавшим в воздушном пространстве Сирии, были выпущены более 20 зенитных ракет.

ВВС ЦАХАЛа сообщил, что в ходе ночной операции был нанесен успешный удар по иранскому центру управления полетами беспилотников.

ВВС ЦАХАЛа потеряли один самолет, разбившийся в Нижней Галилеи.

Два пилота катапультировались. Пилоты ранены и эвакуированы в госпиталь.
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