Пилоты ЦАХАЛа катапультировались из-за зенитной ракеты
ЦАХАЛ заявил, что пилоты разбившегося в Нижней Галилее истребителя F-16 выполнили инструкции и катапультировались, после того, как по самолету была выпущена ракета.
ВВС ЦАХАЛа атаковали иранские позиции на сирийской территории. ВВС ЦАХАЛа сбил иранский дрон, после чего по истребителю была выпущена зенитная ракета.
Пилоты спасены и эвакуированы в госпиталь где получают медицинскую помощь.
ЦАХАЛ заявил: “ЦАХАЛ рассматривает иранскую атаку и сирийскую реакцию в качестве грубейшего нарушения израильского суверенитета. ЦАХАЛ располагает всеми средствами для того, чтобы продолжить действовать в соответствии с необходимостью и принимаемыми им решениями”.