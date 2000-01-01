10.02 08:35 MIGnews.com

Пилоты ЦАХАЛа катапультировались из-за зенитной ракеты

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ЦАХАЛ заявил, что пилоты разбившегося в Нижней Галилее истребителя F-16 выполнили инструкции и катапультировались, после того, как по самолету была выпущена ракета.ВВС ЦАХАЛа атаковали иранские позиции на сирийской территории. ВВС ЦАХАЛа сбил иранский дрон, после чего по истребителю была выпущена зенитная ракета.Пилоты спасены и эвакуированы в госпиталь где получают медицинскую помощь.ЦАХАЛ заявил: “ЦАХАЛ рассматривает иранскую атаку и сирийскую реакцию в качестве грубейшего нарушения израильского суверенитета. ЦАХАЛ располагает всеми средствами для того, чтобы продолжить действовать в соответствии с необходимостью и принимаемыми им решениями”.