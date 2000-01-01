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Сирийские военные сбили израильский истребитель F-16 | Фото: Thinkstock10.02 08:33   MIGnews.com

Сирийские военные сбили израильский истребитель F-16

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по иранским целям в Сирии. По словам подполковника Йонатана Конрикуса, военные перехватили иранский беспилотник, запущенный с территории Сирии в израильское воздушное пространство.

В ответ ЦАХАЛ атаковал "иранские цели" в Сирии. Целью ударов стали иранские системы контроля, которые направляли дрон.




В свою очередь, средства ПВО Сирии открыли массированный огонь, сбив истребитель F-16. Летательный аппарат упал на севере Израиля. Пилоты катапультировались и были госпитализированы в больницу "Рамбам" в Хайфе, сообщили в ЦАХАЛе.

Власти Сирии пока не прокомментировали инцидент. По сообщениям агентства САНА сирийские ПВО якобы подбили больше, чем один самолет.
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