10.02 08:33 MIGnews.com

Сирийские военные сбили израильский истребитель F-16

Israeli pilot caught on video after ejecting from F16. pic.twitter.com/UO4sqHMNF3 — LTC (R) Peter Lerner (@LTCPeterLerner) 10 февраля 2018 г.

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ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по иранским целям в Сирии. По словам подполковника Йонатана Конрикуса, военные перехватили иранский беспилотник, запущенный с территории Сирии в израильское воздушное пространство.В ответ ЦАХАЛ атаковал "иранские цели" в Сирии. Целью ударов стали иранские системы контроля, которые направляли дрон.В свою очередь, средства ПВО Сирии открыли массированный огонь, сбив истребитель F-16. Летательный аппарат упал на севере Израиля. Пилоты катапультировались и были госпитализированы в больницу "Рамбам" в Хайфе, сообщили в ЦАХАЛе.Власти Сирии пока не прокомментировали инцидент. По сообщениям агентства САНА сирийские ПВО якобы подбили больше, чем один самолет.