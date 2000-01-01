10.02 21:15 MIGnews.com

"ЦАХАЛ нанес большой урон сирийским ПВО"

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Сегодня утром, 10 февраля, около кибуца Хардуф в Изреэльской долине разбился израильский военный самолет F-16i "Суфа". Двое пилотов успели катапультироваться, они выжили и доставлены в больницу.Представитель пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Йонатан Конрикус подтвердил падение самолета F-16 на израильской территории, а также тот факт, что оба пилота выжили. По его словам, израильские ВВС уничтожили на территории Сирии системы управления иранскими БПЛА.Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 10 февраля, боевой вертолет ЦАХАЛа сбил беспилотный самолет иранского производства, запущенный в сторону Израиля с сирийской территории. Сирийские военные задействовали ПВО.На фоне проникновения БПЛА и зенитного огня сирийских ПВО примерно в 4:25 в районе Бейт-Шеана и на Голанских высотах сработала сирена, предупреждающая о возможной воздушной или ракетной атаке.Вскоре после этого инцидента ЦАХАЛ атаковал иранские объекты в Сирии, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.Представитель ВВС Израиля, генерал-майор Томер Бар, заявил что, иранский беспилотник пробыл в израильском небе около полутора минут. По его словам, ответные действия ЦАХАЛа нанесли большой урон сирийским ПВО. Удару подверглись пожарный центр, иранские сети связи и прослушивания.Бар отметил, что это первый случай, когда иранский беспилотник пересек израильскую границу, однако БПЛА провел над территорией Израиля так мало времени, что не успел причинить никакого ущерба.Генерал-майор подчеркнул, что столь мощные удары как те, что были нанесены по зенитно-ракетным батареям сирийцев сегодня, израильские летчики в последний раз наносили в 1982 году в ходе кампании, проводившейся в Ливане против палестинских вооруженных группировок."Это крупнейшая атака на сирийскую систему противовоздушной обороны со времен операции "Мир Галилее". Развернутое наступление в сложных условиях", - заявил Бар.Он также подтвердил, что ракета, выпущенная в сторону израильского самолета, была сирийской. Тем не менее, пока не ясно, попала ли она в F-16. "У самолета нет "железного купола", он всегда рискует. Пока мы не знаем, попала ли ракета в самолет", - сказал Томер Бар.Бар подчеркнул, что в настоящее время армия выясняет, что именно случилось в воздухе. Пилоты не сообщили о попадании ракеты в самолет и могли катапультироваться перед этим, так что расследование случившегося продолжается.