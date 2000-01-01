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Жуткое ДТП в Индонезии, 27 человек погибли | Фото:10.02 20:21   MIGnews.com

Жуткое ДТП в Индонезии, 27 человек погибли

Сегодня в индонезийской провинции Западная Ява произошло ДТП, в результате которого пассажирский автобус столкнулся с мотоциклом на одной из скоростных трасс.

Об этом в субботу, 10 февраля сообщает агентство "Синьхуа".

По данным издания, жертвами аварии стали, по меньшей мере, 27 человек. 16 пассажиров автобуса получили ранения и травмы.

По данным издания, автобус перевозил 60 прихожан одной из церквей Джакарты. Они возвращались с экскурсии.

В пресс-службе полиции уточняют, что у автобуса отказали тормоза, в результате чего он столкнулся с легковым автомобилем. После этого оба транспортных средства вылетели в реку.

Пострадавшие находятся в больницах, состояние нескольких из них оценивается врачами как критическое, отмечает агентство.

На данный момент причины и другие детали трагического ДТП неизвестны.
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