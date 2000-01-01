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Осколки сирийской ракеты долетели до центра Израиля | Фото:10.02 19:04   MIGnews.com

Осколки сирийской ракеты долетели до центра Израиля

Вылеты из аэропорта им. Бен-Гуриона временно прекращались сегодня из-за того, что сирийские зенитные ракеты российского производства С-200 (SA-5 по американской классификации) долетели сегодня до центра страны.

Об этом в субботу, 10 февраля сообщает Ynet.

Напомним, администрация аэропорта Бен-Гурион временно приостановила вылеты и задержала прибытие рейсов в течение часа после объявления тревоги на севере Израиля.

Ранее стало известно, что обострение на границе произошло после того, как в страну в сирийской территории проник иранский беспилотник. В ответ израильское командование отправило боевой истребитель по 12 целям. Самолет был сбит, пилоты спасены. Израиль назвал это нападение "серьезным нарушением суверенитета Израиля".
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