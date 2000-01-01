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Центр Дамаска обстреляли из минометов | Фото:10.02 18:47   MIGnews.com

Центр Дамаска обстреляли из минометов

В центре Дамаска разорвались несколько минометных снарядов. Об этом в субботу, 10 февраля сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свидетельства очевидцев.

По их словам, несколько снарядов упали у гостиницы "Дамароз", а еще один — на площади Омейядов.

"Мина попала недалеко от "Дамароз", в результате чего начался пожар. Еще одна разорвалась на эстакаде недалеко, и одна — на площади Омейядов", — сказал собеседник агентства.

В администрации "Дамароза" сообщили, что снаряды упали за территорией отеля и сейчас ситуация стабильная.

О возможных жертвах и пострадавших информации пока нет.
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