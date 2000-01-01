10.02 18:47 MIGnews.com

Центр Дамаска обстреляли из минометов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В центре Дамаска разорвались несколько минометных снарядов. Об этом в субботу, 10 февраля сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свидетельства очевидцев.По их словам, несколько снарядов упали у гостиницы "Дамароз", а еще один — на площади Омейядов."Мина попала недалеко от "Дамароз", в результате чего начался пожар. Еще одна разорвалась на эстакаде недалеко, и одна — на площади Омейядов", — сказал собеседник агентства.В администрации "Дамароза" сообщили, что снаряды упали за территорией отеля и сейчас ситуация стабильная.О возможных жертвах и пострадавших информации пока нет.