10.02 18:47 MIGnews.com
Центр Дамаска обстреляли из минометов
В центре Дамаска разорвались несколько минометных снарядов. Об этом в субботу, 10 февраля сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свидетельства очевидцев.
По их словам, несколько снарядов упали у гостиницы "Дамароз", а еще один — на площади Омейядов.
"Мина попала недалеко от "Дамароз", в результате чего начался пожар. Еще одна разорвалась на эстакаде недалеко, и одна — на площади Омейядов", — сказал собеседник агентства.
В администрации "Дамароза" сообщили, что снаряды упали за территорией отеля и сейчас ситуация стабильная.
О возможных жертвах и пострадавших информации пока нет.
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