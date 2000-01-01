10.02 17:37 MIGnews.com

Страшное ДТП в Гонконге: около двух десятков погибших

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Двухэтажный пассажирский автобус, в котором находились люди, перевернулся на дороге в Гонконге. В результате ДТП погибли 19 человек, еще около 60 получили травмы.Об этом в субботу, 10 февраля сообщает издание South China Morning Post.Пока не удалось установить, сколько именно человек находилось в автобусе. Почти все пострадавшие были госпитализированы.Причина ДТП пока не установлена, однако по словам одного из выживших пассажиров, автобус ехал очень быстро. "Чувствовалось, что он едет гораздо быстрее, чем обычно едут автобусы", - отметил пассажир.По данным других пассажиров, автобус шел с 10-минутной задержкой от графика, и водитель продолжал увеличивать скорость вплоть до самой трагедии.На данный момент на месте ДТП работают спасатели, медики и полиция. Ведется расследование причин происшествия.