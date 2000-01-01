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Страшное ДТП в Гонконге: около двух десятков погибших | Фото:10.02 17:37   MIGnews.com

Страшное ДТП в Гонконге: около двух десятков погибших

Двухэтажный пассажирский автобус, в котором находились люди, перевернулся на дороге в Гонконге. В результате ДТП погибли 19 человек, еще около 60 получили травмы.

Об этом в субботу, 10 февраля сообщает издание South China Morning Post.

Пока не удалось установить, сколько именно человек находилось в автобусе. Почти все пострадавшие были госпитализированы.

Причина ДТП пока не установлена, однако по словам одного из выживших пассажиров, автобус ехал очень быстро. "Чувствовалось, что он едет гораздо быстрее, чем обычно едут автобусы", - отметил пассажир.

По данным других пассажиров, автобус шел с 10-минутной задержкой от графика, и водитель продолжал увеличивать скорость вплоть до самой трагедии.

На данный момент на месте ДТП работают спасатели, медики и полиция. Ведется расследование причин происшествия.

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