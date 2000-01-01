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Эрдоган сообщил о збитом в Африне турецком вертолете | Фото:10.02 17:21   MIGnews.com

Эрдоган сообщил о сбитом в Африне турецком вертолете

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что в ходе операции в Африне был сбит турецкий военный вертолет.

Об этом в субботу, 10 февраля пишет газета Hurriyet.

По данным издания, вертолет был сбит над территорией приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай.

По словам турецкого лидера, террористы "дорого заплатят" за это.

Издание отмечает, что в сети появилось видео, на котором запечатлен момент падения турецкого вертолета T129 ATAK в провинции Хатай (Турция) на границе с Сирией. Ролик опубликовал Telegram-канал Directorate 4.

Газета пишет, что летательный аппарат был задействован в операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне и нанес удар по позициям курдов в районе населенного пункта Рако. О причастности к уничтожению вертолета уже заявили курдские формирования.

Напомним, генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Военным помогают боевики "Сирийской свободной армии".

Президент Ирана Хасан Роухани призвал Турцию прекратить военные действия и вывести войска с территории Сирии. Он подчеркнул, что основанием для ввода войск может быть лишь просьба законного правительства Сирии.
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