10.02 17:21 MIGnews.com

Эрдоган сообщил о сбитом в Африне турецком вертолете

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Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что в ходе операции в Африне был сбит турецкий военный вертолет.Об этом в субботу, 10 февраля пишет газета Hurriyet.По данным издания, вертолет был сбит над территорией приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай.По словам турецкого лидера, террористы "дорого заплатят" за это.Издание отмечает, что в сети появилось видео, на котором запечатлен момент падения турецкого вертолета T129 ATAK в провинции Хатай (Турция) на границе с Сирией. Ролик опубликовал Telegram-канал Directorate 4.Газета пишет, что летательный аппарат был задействован в операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне и нанес удар по позициям курдов в районе населенного пункта Рако. О причастности к уничтожению вертолета уже заявили курдские формирования.Напомним, генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Военным помогают боевики "Сирийской свободной армии".Президент Ирана Хасан Роухани призвал Турцию прекратить военные действия и вывести войска с территории Сирии. Он подчеркнул, что основанием для ввода войск может быть лишь просьба законного правительства Сирии.