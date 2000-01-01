Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







10.02 15:16   MIGnews.com

В Иордании упали обломки неизвестного снаряда

Обломки неизвестного военного снаряда упали в провинции Ирбид на северо-западе Иордании после авиаудара, нанесенного Израилем по территории Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные органы безопасности.

"Соответствующие органы работают сейчас с кусками предмета военного характера, упавшими в ненаселенном районе в пункте Малка в провинции Ирбид, источник предмета пока не установлен", — сообщается в заявлении органов безопасности Иордании.

Ранее ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по иранским целям в Сирии. ВВС ЦАХАЛа сбил иранский дрон, после чего по истребителю была выпущена зенитная ракета.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:38
Меркель признала ответственность Германии за Холокост
20:21
Жуткое ДТП в Индонезии, 27 человек погибли
20:05
"Ситуация в Сирии становится все сложнее"
19:04
Осколки сирийской ракеты долетели до центра Израиля
18:47
Центр Дамаска обстреляли из минометов
17:37
Страшное ДТП в Гонконге: около двух десятков погибших
17:21
Эрдоган сообщил о сбитом в Африне турецком вертолете
16:59
В Ливане и Сирии празднуют победу над Израилем  
16:51
Нарендра Моди прибыл в Рамаллу
16:19
МИД РФ призвал к сдержанности после ударов Израиля в Сирии
16:04
Иран обещает "не сидеть сложа руки"
15:58
Взорваны остатки сбитого израильского F-16
15:28
ЦАХАЛ показал, как сбили иранский беспилотник  
14:56
Чиновник обвинил евреев в "пассивности во время Холокоста"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus