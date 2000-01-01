В Иордании упали обломки неизвестного снаряда

Обломки неизвестного военного снаряда упали в провинции Ирбид на северо-западе Иордании после авиаудара, нанесенного Израилем по территории Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные органы безопасности.
"Соответствующие органы работают сейчас с кусками предмета военного характера, упавшими в ненаселенном районе в пункте Малка в провинции Ирбид, источник предмета пока не установлен", — сообщается в заявлении органов безопасности Иордании.
Ранее ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по иранским целям в Сирии. ВВС ЦАХАЛа сбил иранский дрон, после чего по истребителю была выпущена зенитная ракета.