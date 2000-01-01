10.02 13:55 MIGnews.com

Провинции Хама и Алеппо полностью освобождены от ISIS

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Сирийская армия полностью зачистила от боевиков террористической организации "Исламское государство" (ISIS) провинции Хама и Алеппо. Об этом говорится в заявлении командования.В заявлении отмечается, что армия САР совместно с союзными силами освободила большое количество поселений в провинциях Хама, Алеппо и Идлиб."Это стратегический успех, поскольку он означает полную зачистку от группировки ISIS провинций Алеппо и Хама и ликвидацию большинства боевиков "Джабхат ан-Нусры" на юге провинции Алеппо", — приводит RT выдержки из текста.