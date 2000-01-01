Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







flickr10.02 11:51   MIGnews.com

Израиль предупреждает: Иран и Сирия играют с огнем

Израиль предупреждает Сирию и Иран о том, что в ответ на их попытки эскалации ситуации на севере ЦАХАЛ используют всю свою мощь против них.

В официальном заявлении армии, опубликованном в субботу, 10 февраля, говорится:

"Иран и Сирия играют с огнем. ЦАХАЛ принимает решительные меры против попыток ирано-сирийского нападения и нарушения израильского нарушения. Мы подготовлены к различным сценариям и будет продолжать действовать по мере необходимости".

Участие Сирии подтверждает тот факт, что ее правительство предпочло вмешаться в израильско-иранский инцидент.

"Иран показал свое истинное лицо. Понятно, что они используют Сирию в качестве стартовой площадки для своей деятельности против Израиля", - отмечается в заявлении.

В ЦАХАЛе подчеркнули, что Израиль не стремится к обострению ситуации, но "готовы взыскать высокую плату с каждого, кто действует против нас".

Напомним, в субботу утром, 10 февраля, ВВС ЦАХАЛа сбил иранский дрон, после чего по истребителю была выпущена зенитная ракета.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:38
Меркель признала ответственность Германии за Холокост
20:21
Жуткое ДТП в Индонезии, 27 человек погибли
20:05
"Ситуация в Сирии становится все сложнее"
19:04
Осколки сирийской ракеты долетели до центра Израиля
18:47
Центр Дамаска обстреляли из минометов
17:37
Страшное ДТП в Гонконге: около двух десятков погибших
17:21
Эрдоган сообщил о сбитом в Африне турецком вертолете
16:59
В Ливане и Сирии празднуют победу над Израилем  
16:51
Нарендра Моди прибыл в Рамаллу
16:19
МИД РФ призвал к сдержанности после ударов Израиля в Сирии
16:04
Иран обещает "не сидеть сложа руки"
15:58
Взорваны остатки сбитого израильского F-16
15:28
ЦАХАЛ показал, как сбили иранский беспилотник  
15:16
В Иордании упали обломки неизвестного снаряда
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus