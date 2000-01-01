Израиль предупреждает: Иран и Сирия играют с огнем
Израиль предупреждает Сирию и Иран о том, что в ответ на их попытки эскалации ситуации на севере ЦАХАЛ используют всю свою мощь против них.
В официальном заявлении армии, опубликованном в субботу, 10 февраля, говорится:
"Иран и Сирия играют с огнем. ЦАХАЛ принимает решительные меры против попыток ирано-сирийского нападения и нарушения израильского нарушения. Мы подготовлены к различным сценариям и будет продолжать действовать по мере необходимости".
Участие Сирии подтверждает тот факт, что ее правительство предпочло вмешаться в израильско-иранский инцидент.
"Иран показал свое истинное лицо. Понятно, что они используют Сирию в качестве стартовой площадки для своей деятельности против Израиля", - отмечается в заявлении.
В ЦАХАЛе подчеркнули, что Израиль не стремится к обострению ситуации, но "готовы взыскать высокую плату с каждого, кто действует против нас".
Напомним, в субботу утром, 10 февраля, ВВС ЦАХАЛа сбил иранский дрон, после чего по истребителю была выпущена зенитная ракета.